Кавика Шоджи ще играе в Падуа

#SuperLega #volleymercato Kioene Padova, il nuovo regista è Kawika Shoji: "Sono felice di tornare nella Superlega. E’ un campionato di altissimo livello e inoltre ho imparato ad amare la cultura italiana. L’esperienza di Monza mi piacque molto: quell’anno ottenemmo il 5° posto proprio grazie alla vittoria contro Padova e sono felice di aver contribuito a permettere a quel team di ottenere uno dei migliori risultati della sua storia. Mi aspetto delle sfide intense, perché so che sarà un campionato molto duro. Avremo una nuova squadra ma questo dovrà essere uno stimolo per me e per tutti i miei compagni di squadra, perché di sicuro vorremo mostrare la nostra migliore pallavolo. Combatteremo e condivideremo la gioia di questo sport con i nostri tifosi, anche perché gli ultimi mesi sono stati duri per tutti a livello mondiale".

A post shared by Lega Pallavolo Serie A (@legavolley) on Jun 13, 2020 at 10:32am PDT