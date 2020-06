НБА Ричард Джеферсън: Няма как да опазиш Шакийл О'Нийл с ниска петица 13 юни 2020 | 18:16 Прочетена 130 0



копирано



Шампионът от 2016-а с Кливланд Ричард Джеферсън бе попитан да избере кой от двата отбора, срещу които е играл на Финали, е бил по-добър - ЛА Лейкърс с Коби и Шак през 2002-а или Голдън Стейт от 2017-а. Ар Джей е на губещата страна и в двата случая, като неговият Ню Джърси е доминиран от "езерняците" с 0-4, а преди три години Уориърс надвиха Кавалиърс с 4-1. 39-годишният бивш играч първо обсъди "войните" - "Виждате ги как се отбраняват с ниска петица. Те правят нещото, наречено тройна смяна. Правят смени при пазенето на високия играч и когато той отиде на поста, отново се сменят. В защита сменяха Дреймънд, Кей Ди, Харисън Барнс. Сменяха се постоянно и слагаха висок играч на поста, за да може Стеф Къри да се върне обратно на периметъра", обясни Джеферсън в предаването "The Jump". Former NBA champion Richard Jefferson says the 2002 lakers is the best team he's ever faced .While the 2017 golden warriors with Kevin Durant is a close 2nd. But he says shaq is the difference between the 2 teams . pic.twitter.com/GaHCrBzX8w — Philly till the death (@Chatnigga101) June 12, 2020 Колкото до Лейкърс, според настоящия анализатор е било невъзможно да направиш нещо подобно срещу масивната фигура на О'Нийл - "Не бихте могли да направите нещо подобно. Те просто даваха топката на Шак, а той я забиваше в коша. Той те караше винаги да имаш поне трима високи играчи, просто защото беше прекалено доминиращ. Това не ви дава възможност да играете с ниска петица", каза Джеферсън и добави, че този отбор на ЛА Лейкърс е най-великият, срещу който е играл.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 130

1