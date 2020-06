Егор Клюка с 3-годишен договор с гранда Зенит (Санкт Петербург)

View this post on Instagram

Агент: «Клюка на три года в «Зените» СПб. Вопрос компенсации улажен» Агент Дмитрий Резванов сообщил, что переход доигровщика Егора Клюки в петербургский «Зенит» завершён. Ранее клубы несколько месяцев вели переговоры по сумме компенсации. «Зенит» СПб должен был выкупить действующий контракт Клюки с «Факелом» за 200 млн рублей. «Клюка перешёл в петербургский «Зенит», контракт на три года. Вопрос компенсации улажен», – сказал Резванов в интервью агентству «Р-Спорт». Клубы совершение сделки пока не подтверждают. 24-летний Клюка – выпускник системы «Факела». Уроженец Беларуси попал в клуб в 2012 году, после чего отыграл два сезона в молодёжной команде. С сезона 2014/15 Клюка выступает в суперлиге. Он помог «Факелу» завоевать Кубок вызова-2017, «бронзу» чемпионата России-2019 и «бронзу» клубного чемпионата мира. В минувшем чемпионате России Клюка набрал 213 очков в 13 матчах при 48% реализации атак и 49% позитивного приёма. Доигровщик пропустил концовку сезона из-за травмы. В составе сборной России Клюка сыграл 88 матчей, дважды выиграв Лигу наций (2018, 2019) и чемпионат Европы-2017. В минувшем сезоне «Зенит» СПб занял 5-е место в чемпионате России. Турнир был досрочно завершён из-за пандемии коронавируса, а итоговая классификация команд определена по результатам регулярного сезона. Фотограф: @sergey_sport_photo

A post shared by Группа «Volleyball fans» (@volleyballfans_russia) on Jun 13, 2020 at 3:10am PDT