Джесика Ай се извини за наднорменото си тегло (видео)

Бившата претендентка за титлата на UFC в категория ‘муха’ при жените – Джесика Ай, остана силно изненадана от факта, че за втора поредна среща не успява да влезе в категория.

В ранните часове на неделя (българско време) американката ще се изправи срещу Синтия Калвийо в главния сблъсък на UFC on ESPN 10. По-рано днес Ай се провали на официалното претегляне преди галавечерта в Лас Вегас.

For the second straight fight after challenging for the women's flyweight title a year ago, Jessica Eye missed her mark on the scale. This time, it was by a fraction – 126.25 pounds, with the mask on, at the #UFCVegas2 official weigh-ins. https://t.co/AtuBHXx62X pic.twitter.com/6kBBiYafmD