Видал: Искам да се чувствам важен, човек трябва да мисли за кариерата си

“Така, както тренирам, чувствам, че мога да продължа да бъда на най-високо ниво още три-четири години. Числата и GPS-ът го потвърждават. Остават два месеца, но искам да се чувствам важен. Ако ли не…, човек трябва да мисли за кариерата си. В Барселона се чувствам фантастично, семейството ми е щастливо и имам много добри съотборници.

Харесва ми да играя и да се чувствам важен. Не говоря за всички мачове, а за тези, които са решаващи, които помагат за спечелването на титли. Има футболисти, за които се говори много, такива с голям талант. Но мачовете, които имам предвид, са им по-трудни за игра, отколкото други. Там са замесени много чувства. На стадиона и на улицата хората ме кара да се чувствам много обичан. Харесва им, че давам всичко от себе си, въпреки че в пресата винаги се говори за ДНК-то на Барса.

