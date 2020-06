Шейн Ларкин иска сериозна роля при оферта от НБА

Звездата на Анадолу Ефес Шейн Ларкин обяви намеренията си за евентуално завръщане в НБА след чудесния си сезон с турския клуб. Американският гард би се завърнал в Лигата на извънземните, единствено ако му бъде предложена солидна роля, която няма да го закотви на скамейката.

"Няма да се върна в НБА като трети пойнт гард. Ако някой отбор се опита да ми предложи подобна оферта, дори няма да отговорим на обаждането му. Единственият шанс да се завърна в НБА е да играя около 18-25 минути на мач", заяви уверено Ларкин.

Shane Larkin: I'm not going back to the NBA to become the third point guard on a team. If a team calls me up for this, I won't accept it. The only chance I have of getting back into the NBA is to play 18-25 minutes a game