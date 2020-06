Зидан: Предстоят ни 11 финала

“Знаем, че преминахме през трудни моменти, а много хора през по-лоши такива. Имаме късмета да можем да играем, така че сме доволни. Футболистите са щастливи и благодарни, че се върнаха към работата. Физически тренирахме много добре. Нямам никакви съмнения и сме готови да подновим шампионата. Празните стадиони? Не знам какво ще стане. Предпочитам да играем пред публика. За момента обаче няма такава. Ще видим какво ще се случи, ако тези, които командват, променят това.

Ла Лига или Шампионската лига? Може би испанският ми не е добър. За мен всеки мач е важен. Контролата срещу малък отбор също е важна. На това ме научиха с тази фланелка. Ако си добре в Ла Лига, ще си добре и в ШЛ. Това е най-трудното първенство, а испанският футбол е много сложен.

Харесва ми сравнението, че тези 11 мача са като световно или европейско първенство. Играчите ми знаят какво е да играеш на финална фаза. Важна е подготовката, а ние я провеждаме много, много добре. Подготвени сме и вярвам в това, което правим, а сега трябва да го демонстрираме. Изоставаме с две точки от върха и ние предстоят 11 финала. Ще дадем всичко от себе си, за да спечелим първенството.

Listen to what Zidane said in his pre-@SDEibarEN press conference at #RMCity! #HalaMadrid pic.twitter.com/Kpo5m8vqsx