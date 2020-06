Тиаго Силва иска да продължи да играе в Европа

“Всеки знае за моята привързаност към Флуминензе. Страдах от туберкулоза, а те отвориха своите врати за мен. Винаги ще съм им благодарен за това, но все още имам цели за постигане в Европа. Надявам се да ги постигна възможно най-скоро”, заяви Силва по време на живо предаване в Инстаграм.

Thiago Silva rules out a move back to Brazil for now, he still has “goals to fulfill in Europe.” pic.twitter.com/usgKk5fooB