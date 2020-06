Тенис 70% от играчите в ATP не са съгласни с провеждането на US Open? 13 юни 2020 | 11:47 Прочетена 113 0



копирано



A esta hora, el 70% de los jugadores del @atptour no aceptarían jugar el @usopen en las condiciones propuestas. — Danny Miche (@dannymiche) June 11, 2020 Против строгите мерки, които организаторите възнамеряват да предприемат за провеждането на US Open на фона на пандемията от коронавирус вече се изказа световният №1 в мъжкия тенис Новак Джокович. Сърбинът открито заяви преди дни, че обмисля все по-сериозно да пропусне Откритото първенство на САЩ, ако то изобщо се състои. Към днешна дата 70% от играчите в ATP не са съгласни с провеждането на US Open при условията и ограниченията, които планират да наложат организаторите на турнира от "Големия шлем" в Ню Йорк. Това твърди испанският журналист Дани Миче.Против строгите мерки, които организаторите възнамеряват да предприемат за провеждането на US Open на фона на пандемията от коронавирус вече се изказа световният №1 в мъжкия тенис Новак Джокович. Сърбинът открито заяви преди дни, че обмисля все по-сериозно да пропусне Откритото първенство на САЩ, ако то изобщо се състои. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 113 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1