Кайри Ървинг се обяви против рестарта на сезона в НБА

Вицепрезидентът на Асоциацията на играчите в НБА Кайри Ървинг е дискутирал рестарта на сезона снощи в конферентен разговор с над 80 баскетболиста от Лигата, като сред тях са били Кевин Дюрант, Донован Мичъл, Кармело Антъни и Дуайт Хауърд. По време на разговора звездата на Бруклин е изразил възражението си срещу плана на НБА за възобновяването на сезона, съобщава Шамс Чарания.

"Не подкрепям пътуването до Орландо. Не искам да съм част от постоянния расизъм и всички тези глупости. Нещо просто не е наред", е казал Ървинг на срещата.

Kyrie Irving on players call Friday, per sources: “I’m willing to give up everything I have (for social reform)."