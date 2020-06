Тенис Григор Димитров: Гордея откъде идвам и къде се намирам в момента 12 юни 2020 | 19:06 - Обновена Прочетена 146 0



копирано



View this post on Instagram A post shared by Novak Djokovic (@djokernole) on Jun 11, 2020 at 10:05am PDT "Чувството е все едно сме се събрали да играем приятели от блока. Мисля, че това е едно от най-добрите усещания", заяви Димитров. "Чувството е все едно сме се събрали да играем приятели от блока. Мисля, че това е едно от най-добрите усещания", заяви Димитров.

"Всички знаем в коя част на света се намираме. Ясно е, че се гордея откъде идвам и къде се намирам в момента. Същото важи за Новак. Той е може би най-големият посланик на страната си, направил е толкова много за спорта и за тениса. Така че не му отне много време да ме убеди", каза първата ни ракета на пресконференция преди тегленето на жребия.

Той си припомни, че за последно е бил в Белград, за да участва в турнир за юноши, но това се е случило преди около десет години.

"Хубаво е да съм отново тук. Близо е до дома ми. Това е страхотна инициатива и е невероятно, че Новак сам направи такова нещо. Това е единствено по рода си. Мисля, че е много специално за нас. Очевидно е, че всички обичаме да играем един срещу друг. Сега обстоятелствата са много трудни, но смятам, че всеки от нас няма търпение да се завърне на корта. Мисля, че вълнението нараства", каза още Димитров.





Най-добрият български тенисист Григор Димитров заяви, че лесно е бил убеден от Новак Джокович да участва в демонстративния турнир Adria Tour, който започва утре в сръбската столица Белград. Димитров беше част от пресконференцията заедно с Джокович, Александър Зверев (Германия) и Доминик Тийм (Австрия). Българинът каза, че изобщо не се е поколебал дали да приеме поканата за участие в турнира."Всички знаем в коя част на света се намираме. Ясно е, че се гордея откъде идвам и къде се намирам в момента. Същото важи за Новак. Той е може би най-големият посланик на страната си, направил е толкова много за спорта и за тениса. Така че не му отне много време да ме убеди", каза първата ни ракета на пресконференция преди тегленето на жребия."Хубаво е да съм отново тук. Близо е до дома ми. Това е страхотна инициатива и е невероятно, че Новак сам направи такова нещо. Това е единствено по рода си. Мисля, че е много специално за нас. Очевидно е, че всички обичаме да играем един срещу друг. Сега обстоятелствата са много трудни, но смятам, че всеки от нас няма търпение да се завърне на корта. Мисля, че вълнението нараства", каза още Димитров.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 146 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1