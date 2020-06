Тенис Джокович: Животът продължава и с нетърпение очакваме отново да се състезаваме 12 юни 2020 | 19:01 - Обновена Прочетена 139 0



копирано





Феновете ще могат да присъстват на мачовете, въпреки пандемията от COVID-19, след като правителството отмени забраната си за публични събирания на открито.



"Имаме различни мерки в сравнение с други страни, така че е много трудно да се мисли за международни стандарти по отношение на пандемията", каза Джокович на пресконференция днес.



View this post on Instagram A post shared by Novak Djokovic (@djokernole) on Jun 11, 2020 at 10:05am PDT "Имаме по-добра статистика в сравнение с някои други страни. Разбира се, има много починали и е ужасно да се види това в региона и по света. Но животът продължава и ние като спортисти с нетърпение очакваме отново да се състезаваме", добави сърбинът.



"Може да ни критикувате и да кажете, че това може би е опасно, но не зависи от мен да решавам кое е правилно или грешно. Правим това, което ни казва сръбското правителство и се надяваме скоро да се върнем на корта", заяви още Джокович.



Сърбия, която има 12 179 регистрирани случая на заразени с COVID-19 и 252 починали, отмени забраната за публични събирания на открито. Около 25 000 фенове присъстваха на футболното дерби в Белград в сряда. Миналата седмица Джокович заяви, че обмисля да пропусне Откритото първенство на САЩ.



Сърбинът смята, че наложените ограничения за турнира от Големия шлем в Ню Йорк заради пандемията от коронавирус ще го направят почти невъзможен. Александър Зверев се присъедини към позиция на Джокович.



"Всеки иска да участва на турнирите от Големия шлем, ако е възможно, но при тези обстоятелствата сега ще бъде много трудно", каза 23-годишният германец.



Доминик Тийм заяви, че се радва да бъде част от събитието в Белград. "Невероятно е, че отново ще играем пред публика и ще си върнем тази атмосфера, така че наистина дори не мога да чакам утре", каза австриецът.





Световният номер 1 Новак Джокович е нетърпелив да се завърне на корта пред родна публика. Сърбинът е домакин на демонстративния турнир "Адрия Тур", който ще се състои в Белград през уикенда. "Адрия Тур" включва четири мини-турнира в Сърбия, Хърватия, Босна и Херцеговина и Черна гора през следващите четири уикенда. В надпреварата в Белград ще участват най-добрият български тенисист Григор Димитров, Александър Зверев (Германия), Доминик Тийм (Австрия) и други.Феновете ще могат да присъстват на мачовете, въпреки пандемията от COVID-19, след като правителството отмени забраната си за публични събирания на открито."Имаме различни мерки в сравнение с други страни, така че е много трудно да се мисли за международни стандарти по отношение на пандемията", каза Джокович на пресконференция днес."Имаме по-добра статистика в сравнение с някои други страни. Разбира се, има много починали и е ужасно да се види това в региона и по света. Но животът продължава и ние като спортисти с нетърпение очакваме отново да се състезаваме", добави сърбинът."Може да ни критикувате и да кажете, че това може би е опасно, но не зависи от мен да решавам кое е правилно или грешно. Правим това, което ни казва сръбското правителство и се надяваме скоро да се върнем на корта", заяви още Джокович.Сърбия, която има 12 179 регистрирани случая на заразени с COVID-19 и 252 починали, отмени забраната за публични събирания на открито. Около 25 000 фенове присъстваха на футболното дерби в Белград в сряда. Миналата седмица Джокович заяви, че обмисля да пропусне Откритото първенство на САЩ.Сърбинът смята, че наложените ограничения за турнира от Големия шлем в Ню Йорк заради пандемията от коронавирус ще го направят почти невъзможен. Александър Зверев се присъедини към позиция на Джокович."Всеки иска да участва на турнирите от Големия шлем, ако е възможно, но при тези обстоятелствата сега ще бъде много трудно", каза 23-годишният германец.Доминик Тийм заяви, че се радва да бъде част от събитието в Белград. "Невероятно е, че отново ще играем пред публика и ще си върнем тази атмосфера, така че наистина дори не мога да чакам утре", каза австриецът.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 139

1