Интер е в напреднали преговори с Тонали

От Интер са в напреднали преговори за трансфера на полузащитника на Бреша Сандро Тонали, съобщава журналистът Николо Шира.

#Inter are in advanced talks with Sandro #Tonali. For the midfielder are ready 5-years contract with a wages of €2,5M a year + bonuses. Nerazzurri are working to reach an agreement with #Brescia, that ask €50M to sell him. #transfers