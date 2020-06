НБА Играчите в НБА са притеснени от възобновяването на сезона 12 юни 2020 | 16:28 Прочетена 93 0



Carmelo Anthony isn't too sure about the NBA's new plan https://t.co/erlZjHc605 — HotNewHipHop (@HotNewHipHop) June 11, 2020 Крилото на Портланд Кармело Антъни е сред играчите, у които все още има някаква несигурност, свързана със завръщането на сезона. Мело сподели пред Ърни Джонсън от TNT, че Лигата все още не е дала детайли около възобновяването на кампанията, което пречи на играчите да се съсредоточат напълно. "От физическа гледна точка съм напълно готов. Работим в залата и разбираме, че в момента, в който сирената изсвири, ние трябва да бъдем готови като отбор", заяви Антъни. "Що се отнася до това да възобновим сезона в Орландо, все още съм несигурен, защото нямаме всички подробности по провеждането му. Ние нямаме много информация за това, така че докато не я получим, ще е трудно да се мотивираме на 100%", обясни 36-годишният играч.

