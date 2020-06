Тенис Борис Бекер: Искам да видя младите да се вдигнат, докато Федерер, Надал и Джокович са още в силата си 12 юни 2020 | 15:05 Прочетена 159 0



- Прекара доста време като треньор. Би ли се захванал отново с това?

- Не бих искал да отписвам тази възможност. В момента няма как да се случи, защото отговарям за националния отбор на Германия, но нищо не е вечно. Ако се появи играч, който да ме заинтригува, да е отворен към моите методи и да е готов да работи здраво, тогава защо не? Проблемът е, че тази работа изисква много време. Когато бях треньор на Новак Джокович прекарвах с него между 25 и 30 седмици годишно. Това включва тренировъчните лагери и по-малките турнири. Трябва да участваш в цялата предсезонна подготовка през зимата и пролетта. Не всеки може да си позволи това. Аз имам семейство, както и други професионални ангажименти. Но все пак тенисът е голямата ми любов и не искам категорично да казвам „не“.



- Стана дума за периода ти като треньор на Новак Джокович. Разкажи ни повече за този период от кариерата си.

- Когато от щаба на Новак се свързаха с мен той тъкмо беше загубил лидерството в ранглистата и беше „само“ номер 2. Бях коментирал много негови мачове на “Уимбълдън” и US Open и очевидно те бяха взели мнението ми за играта му под внимание. Обади ми се неговият мениджър Едоардо Арталди, с когото се познавахме от много време, и ме попита дали бих искал да тренирам Новак.



Срещнах се с Джокович няколко седмици по-късно в Монте Карло и в продължение на 48 часа говорихме единствено за тенис. Обещах му, че винаги ще бъда напълно откровен с него и ще му казвам дори най-тежките истини, защото това е най-добрият подход и в противен случай нещата просто не се получават. Казах му: „Причината вече да не си на върха е в това, че се чувстваше прекалено комфортно там и нямаше амбицията да се усъвършенстваш. Надал и Федерер еволюираха в играта си, но ти нямаше този стремеж. Позиционирането ти на корта не ми харесва много, а сервисът ти – изобщо“.

Разговорът ни беше много дълъг. Той вече беше многократен шампион от Големия шлем и утвърдена суперзвезда, но не беше доволен, искаше още. Това е нещо, което буди огромно уважение. Противно на това виждам някои млади играчи, които стигат до полуфинал от Шлема и после празнуват половин година. Така няма как да настигнеш големите трима. Джокович иска да пренаписва историята и да чупи рекорди. Това е неговата амбиция. Новак винаги ще остане мой близък приятел.



Прекратихме професионалните си отношения в края на 2016, защото той искаше да си вземе почивка. В началото на 2017 имаше сериозни проблеми с лакътя и се наложи да го оперират. Предходните 3 години бяха много динамични и интензивни за него и след такъв период дори машина като Джокович се нуждае от почивка. Няма смисъл да си треньор, когато няма кого да тренираш, нали? Разделихме се приятелски и останахме в добри отношения. След това много пъти сме разговаряли и е искал съвет от мен. Моята врата винаги е отворена за него. Взаимоотношенията между треньор и играч трябва да се основават най-вече на доверие. Мога да помогна на даден играч само ако той е напълно откровен с мен и ми се доверява напълно, а аз, естествено, никога не бих предал това доверие.



- Пандемията от COVID-19 парализира световния спорт в продължение на месеци. Как гледаш на настоящата ситуация? Колко време ще е нужно на тениса, за да се отърси от този шок?

- В момента съм много обезпокоен за тенисистите. Не толкова за първите 100 в ранглистата, които са стабилни финансово и нямат такава крещяща нужда от парите от следващия турнир. Но останалите стотици, дори хиляди играчи, които изкарват прехраната си с тенис, на практика са без работа в момента. Ако това положение продължава, ще трябва да си потърсят друга работа, защото в крайна сметка и те имат сметки за плащане. От друга страна виждам това като възможност за ATP, WTA и ITF. Всички те са изправени пред един и същи проблем: няма тенис! Така че трябва да се замислим: дали в бъдеще все още ще има толкова много турнири? Или продължителността на турнирите от Големия шлем ще бъде съкратена от 14 на 10 дни, например? Но това би означавало по-малко работни места за хилядите хора, които са замесени в организацията на тези турнири. Какво ще стане с малките надпревари като “Challenger” сериите например? Имаме нужда от тези турнири, защото без тях младите играчи не могат да си пробият път нагоре. Въпросът е много сложен и сериозен. Трите федерации никога не са били единни по някой въпрос и това е чудесен шанс да седнат и да начертаят съвместна стратегия за развитието на спорта. Лично на мен това много би ми харесало.

- Говорейки за младите играчи, няма как да не те попитаме кои от тях виждаш като потенциални наследници на Федерер, Надал и Джокович?

- Това е големият въпрос, който обсъждаме на всеки турнир от Големия шлем от 2017 насам. Доминик Тийм вече е играл на 3 финала от Шлема, Зверев и Циципас са достигали до полуфиналите, но никой от тях все още не може да достигне върха. Защо? Това е въпрос, който можем да обсъждаме цял ден. Разбира се, тримата големи са изключително силни и поддържат това ниво вече почти 15 години. От друга страна, днешните млади играчи може просто да не са достатъчно добри. По мое време имаше играчи на по 20-21 години, които вече бяха печелили титла от Големия шлем. Искам да видя младите да се вдигнат в момент, в който Федерер, Надал и Джокович са още в силата си, а не когато вече са на прага на пенсионирането. Ако “Ролан Гарос” и US Open все пак се проведат тази година бих искал да видя още един финал между Надал и Тийм. Може би този път австриецът ще победи? Това много би ми харесало.



- За финал: Какви са бъдещите ти професионални амбиции?

- Надявам се още дълго да остана в сферата на тениса, моят любим спорт, независимо дали като треньор или телевизионен експерт. Все още обичам тениса и тази работа ми доставя огромна радост. Харесва ми да разговарям с младите играчи, както и да говоря часове наред за тенис с Роджър, Рафа и Новак. Надявам се, че това ще продължи още много дълго време.

