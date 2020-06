НБА Снайперът Бъди Хийлд изригна с 13 тройки и 45 точки в мач в Оклахома (видео) 12 юни 2020 | 15:03 Прочетена 239 0



The NBA's 2020 3-Point Contest Champ @buddyhield canned 13 triples tonight (45 points) in the @SkinzLeague. Hield's "Pink Parrot" team won 82-72. #Sooners #SacramentoProud pic.twitter.com/ZFC8hPEiS8 — Lee Benson (@LeeBensonNews9) June 11, 2020 27-годишният Хийлд, който влезе в НБА след 4 години в колежанския отбор Оклахома Суунърс, този сезон спечели конкурса за стрелба от тройката по време на Ол Стар Уикенда в Чикаго.

Trae Young showed up to a OKC summer league game last night pic.twitter.com/75AmMsZods — Ballislife.com (@Ballislife) June 4, 2020 За разлика от "Кралете" на Хийлд, Атланта Хоукс няма дори теоретичен шанс да играе в плейофите на НБА този сезон, но пък "Ястребите" разполагат с няколко обещаващи таланти, в това число един от най-вълнуващите млади играчи в цялата лига - пойнт гарда Трей Йънг. 21-годишният плеймейкър, още един възпитаник на Оклахома Суунърс, също по-рано този месец се включи в мач в Оклахома и показа на какво е способен, отбелязвайки 43 точки.



