Документален филм за Меджик Джонсън излиза догодина

Легендата на Лос Анджелис Лейкърс Ървин "Меджик" Джонсън ще блести в документален филм, който ще се появи на екран догодина. Създателите на филма споделят, че им е бил предоставен неограничен достъп до баскетболния великан.

"В тези безпрецедентни времена се нуждаем от филми, с които да отбележим героите си повече от всякога. Като една от най-легендарните, трудолюбиви и издръжливи публични личности на нашето време, постиженията на Меджик Джонсън както на паркета, така и извън него, са нещо, което си струва да вземе вниманието на света. Ние сме развълнувани да разкажем тази история и да работим в тясно сътрудничество с него", споделя изпълнителният директор на студиото за документални филми XTR Брин Музър.

