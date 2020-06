Тенис Григор променил сервиса си заради болките в рамото 12 юни 2020 | 12:40 Прочетена 297 0



копирано





Травмата обаче го е принудила да промени изпълението си на сервис и това бе забелязано по време на тренировката с водача в ранглистата Новак Джокович в Белград. За разлика от преди Димитров съкратил движението на ръката си и вече не изнася ракетата зад себе си, преди да замахне и да удари топката.

Dimitrov (in practice today vs Djokovic) with a tweaked service motion:



Left: 2019



Right: Today



New motion is an abbreviated preparation, straight into trophy position, racquet straight out to 90 degrees to body, doesn't drop down behind him as it did last year. pic.twitter.com/HNQkqE8tXG — Matthew Willis (@MattRacquet) June 10, 2020 Григор ще играе утре и в неделя на демонстративния Adria Tour, организиран от Джокович. Мачовете ще бъдат на комплекса на сърбина Novak center, но тези дни в сръбската столица често вали. Жребият за предварителните групи е утре.



Димитров е потвърдил участие и на втория турнир от Adria Tour в Задар (Хърватия). Официални състезания няма да има поне до 31 юли. Джокович намекна, че дори и при възобновяване на сезона няма да пътува за US Open заради мерките за сигурност, наложени от пандемията от коронавирус. Ноле не е съгласен да играе в Ню Йорк без присъствието на целия си екип.



"24 часа" Миналата година Григор Димитров имаше контузия в рамото, заради която пропусна турнири. При връщането си в София призна, че болката му е създавала проблем дори и когато е вдигал чаша. Въпреки това за първи път в кариерата си победи Роджър Федерер, стигна полуфинал на US Open и от 78-и в ранглистата завърши сезона в топ 20.Травмата обаче го е принудила да промени изпълението си на сервис и това бе забелязано по време на тренировката с водача в ранглистата Новак Джокович в Белград. За разлика от преди Димитров съкратил движението на ръката си и вече не изнася ракетата зад себе си, преди да замахне и да удари топката.Григор ще играе утре и в неделя на демонстративния Adria Tour, организиран от Джокович. Мачовете ще бъдат на комплекса на сърбина Novak center, но тези дни в сръбската столица често вали. Жребият за предварителните групи е утре.Димитров е потвърдил участие и на втория турнир от Adria Tour в Задар (Хърватия). Официални състезания няма да има поне до 31 юли. Джокович намекна, че дори и при възобновяване на сезона няма да пътува за US Open заради мерките за сигурност, наложени от пандемията от коронавирус. Ноле не е съгласен да играе в Ню Йорк без присъствието на целия си екип.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 297 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1