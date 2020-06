НБА Излезе трейлърът на NBA 2K21 (видео) 12 юни 2020 | 12:34 - Обновена Прочетена 169 0



Next-gen graphics hit the court in NBA 2K21, built from the ground up for #PS5 pic.twitter.com/ZBg7xJcAIc — PlayStation (@PlayStation) June 11, 2020 Първото видео включва новобранеца от Ню Орлиънс Пеликанс Зайън Уилямсън. Най-голямо впечатление на аудиторията направиха графическите елементи на новата видеоигра, които се изразяваха най-вече в лицето на играча.

The #PS5 has been revealed. Standout titles include:



Spider-Man: Miles Morales

NBA 2K21

Ratchet & Clank

Godfall

Destruction AllStars



See the full list, previews and more: https://t.co/VDOxHLxSo3 pic.twitter.com/r1WHOK5PoV — Complex (@Complex) June 12, 2020 PlayStation официално пусна първия трейлър на следващата част от поредицата баскетболни симулатори - NBA 2K21. Това се случи снощи на официалното обявяване на новата конзола от следваща генерация - PlayStation 5.Първото видео включва новобранеца от Ню Орлиънс Пеликанс Зайън Уилямсън. Най-голямо впечатление на аудиторията направиха графическите елементи на новата видеоигра, които се изразяваха най-вече в лицето на играча. "За следващата генерация NBA 2K21 ще има драстично подобрение в скоростта при натоварване, визуалност на ненадминато ниво и недостижима широчина на съдържание както за феновете на баскетболната игра, така и за играчите. Феновете могат да очакват нови функции във видеоиграта, режими, партньорства с марки, социални събития, преживявания и чисто нов саундтрак, който ще постави рекорд за най-сериозна колекция от музика, сглобявана някога във видеоигра", споделят от издателя 2K Sports.

Очаква се NBA 2K21 да се появи на пазара както обичайно - през есента на тази година. Най-вероятно играта ще бъде достъпна на PlayStation 5, Nintendo Swtich, PlayStation 4, Windows PC, Xbox One и Xbox Series X.



