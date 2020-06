Тенис Тийм е последният участник в UTS 12 юни 2020 | 11:22 - Обновена Прочетена 143 0



"Класирането ми на финала на Australian Open е най-голямото постижение в кариерата ми. Трябваше да преодолея трудности на и извън корта. Победих трима играчи от Топ 10 в три поредни мача, а после загубих на финала в пет сета от най-добрия играч в историята на турнира. Беше болезнено да загубя финала на Australian Open. Дълго страдах след това. Бях много далеч от спечелването на "Ролан Гарос", но в Австралия водех в резултата с 2:1 сета и брейкпойнт в четвъртата част. Беше тежко, но от друга страна загубих от Джокович и Надал на финали на турнири от "Големия шлем". Това прави нещата малко по-лесни за преглъщане", споделя Тийм. Номер 3 в световната ранглиста по тенис Доминик Тийм (Австрия) е четвъртият играч от Топ 10, който потвърди участие в новосъздадената верига Ultimate Tennis Showdown (UTS), която стартира през уикенда във Франция и ще бъде излъчвана онлайн.В надпреварата, която се организира от Патрик Муратоглу, дългогодишен треньор на Серина Уилямс, ще се включат още Стефанос Циципас (Гърция), Матео Беретини (Италия), Давид Гофен (Белгия), както и шестима други тенисисти, които ще играят помежду си в следващите пет седмици.Тийм, който има три загубени финала в турнирите от "Големия шлем", ще се включи в състезанието на 30 юни, тъй като преди това ще участва в организирания от водача в световната ранглиста Новак Джокович "Адрия Тур", в който ще играе и Григор Димитров.Австриецът ще бъде заменен в първите два кръга в Ultimate Tennis Showdown от французина Елиот Беншетри на кортовете в Академията на Муратоглу в Ница. В турнира ще се включи и испанският ветеран Фелисиано Лопес, който ще смени канадеца Феликс Оже-Алясим. Последният отпада от сметките поради контузия.Надпреварата ще се проведе по нетрадиционен формат, като всеки мач ще се състои от четвъртини от по 10 минути с 2-минутна почивка между тях, като играчът с повече точки ще печели отделните четвъртини за определяне на крайния резултат. Предвижда се и пета четвърт на "внезапна смърт" при равенство. Тенисистите ще използват системата на тайбрека с размяната на по два поредни сервиса по време на всяка част.Треньорите на състезателите ще имат правото на 30-секунден таймаут във всяка четвърт, а зрителите ще могат да чуват указанията им, които трябва задължително да бъдат на английски език.Междувременно Тийм определи пред ATP радио достигането си до финала на Australian Open за върховия момент в кариерата си досега. Австриецът има и два загубени финала на "Ролан Гарос", в които отстъпва пред Краля на клея Рафаел Надал. В Мелбърн пък прекланя грава пред осемкратния шампион в Австралия Новак Джокович."Класирането ми на финала на Australian Open е най-голямото постижение в кариерата ми. Трябваше да преодолея трудности на и извън корта. Победих трима играчи от Топ 10 в три поредни мача, а после загубих на финала в пет сета от най-добрия играч в историята на турнира. Беше болезнено да загубя финала на Australian Open. Дълго страдах след това. Бях много далеч от спечелването на "Ролан Гарос", но в Австралия водех в резултата с 2:1 сета и брейкпойнт в четвъртата част. Беше тежко, но от друга страна загубих от Джокович и Надал на финали на турнири от "Големия шлем". Това прави нещата малко по-лесни за преглъщане", споделя Тийм. 0



