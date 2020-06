efbet Лига ЦСКА 1948 представи новия PR 12 юни 2020 | 10:14 - Обновена Прочетена 524 0



копирано





Спасов има опит като журналист. Работил е и в интернационалната неправителствена спортна организация – Right To Play. Има бакалавър „Журналистика“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и магистър „Международно спортно развитие и политики“ от Спортния университет на Германия в



"Пожелаваме му успех и спорна работа!", написаха от клуба. Новият член на efbet Лига ЦСКА 1948 продължава със селекцията. Този път клубът представи новия си PR – Деян Спасов. Той ще отговаря за връзките на „червените“ с медиите и обществеността.Спасов има опит като журналист. Работил е и в интернационалната неправителствена спортна организация – Right To Play. Има бакалавър „Журналистика“ от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, както и магистър „Международно спортно развитие и политики“ от Спортния университет на Германия в Кьолн "Пожелаваме му успех и спорна работа!", написаха от клуба.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 524 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1