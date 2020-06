Тенис За първи път в историята: Жена стана турнирен директор на US Open 12 юни 2020 | 09:44 Прочетена 113 0



копирано

Стейси Аластър стана първата жена, която е назначена за турнирен директор на Откритото първенство на САЩ в 140-годишната история на турнира от "Големия шлем" в Ню Йорк. Новият турнирен директор на US Open е бивш президент и изпълнителен директор на WTA, а от 2016 година работи в Американската тенис асоциация (USTA). Тя ще запази поста си на главен изпълнителен директор в отдел професионален тенис към USTA.



В понеделник от USTA обявиха, че са премахнали 110 позиции в своята администрация и се очаква скоро (има вероятност това да се случи още следващата седмица - б.р.) да съобщят каква ще е съдбата на тазгодишното издание на US Open и дали състезанието в Голямата ябълка изобщо ще се състои. Турнирът трябва да започне на 31 август, като се очаква да има засилени мерки за сигурност по време на надпреварата, което може да откаже от участие някои от водещите играчи при мъжете и жените.



56-годишната канадка Аластър заменя досегашния турнирен директор на US Open Дейвид Брюър, който заемаше тази позиция от 2012 година. Още миналата година от USTA обявиха, че Брюър се оттегля след края на US Open 2019. 0



копирано

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 113 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1