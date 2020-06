Гришо блесна с гол след пас на Джокович (видео)

Григор Димитров показа, че е добър не само с ракетата. Българската тенис звезда вкара гол във футболен мач с участието на някои от звездите, които ще играят на турнира Adria Tour в Белград, начело с Новак Джкович. Именно сърбинът, който е домакин на събитието, подаде на Григор и той технично прати топката в мрежата.

След гола Джокович получи жълт картон от съдийката, защото свали тениската си. Димитров взе пример от своя колега и направи същото.

Scenes: Grigor scores, Novak took off shirt, got a yellow card, then Grigor did the same @josemorgado pic.twitter.com/9Bc5tcp5F6