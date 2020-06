НБА Отиде си основателят на Портланд Трейл Блейзърс 11 юни 2020 | 21:07 Прочетена 270 0



We sadly mourn the loss of our team founder, Harry Glickman. https://t.co/OECbXgtD59 pic.twitter.com/EVJLlmpuKv — Portland Trail Blazers (@trailblazers) June 11, 2020 Портланд получава шанс да разшири франчайза си през 1970-а. Гликман, подпомаган от Херман Сарковски, Лари Вайнберг и Робърт Шмерц, плащат таксата за разширяване в размер на 3.7 милиона долара на НБА и по този начин дават началото на отбора.



The father of professional sports in Oregon, a true Trail Blazer.



We will miss you, Harry pic.twitter.com/FaHj4yzMbO — Portland Trail Blazers (@trailblazers) June 11, 2020 Гликман заема редица позиции в отбора, включително тази на генерален мениджър, преди да се пенсионира през 1994-а. Чрез досегът му до ръководството Блейзърс достигат до финалите на НБА три пъти, като печелят титлата през 1977-а. Детронират конкуренцията на запад на два пъти - през 1990-а и 1992-а, но не успяват да спечелят голямото отличие.



"Хари Гликман положи основата и установи еталона за успех на малкия пазар в НБА. Той беше движещата сила, която събра шампионския отбор през 1977-а. Това бе основен момент, който издигна Портланд и му позволи да се присъедини към елита на професионалните спортни франчайзи", заяви президентът по баскетболните операции на Блейзърс Нийл Ойлший.



