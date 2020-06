ФИФА разреши на футболистите да играят за три клуба през сезона

ФИФА обяви временни промени в правилата за трансфери на играчи във връзка с пандемията на коронавирус. Според официалния сайт на организацията футболистите могат да играят за три клуба през сезон 2019/20 г.

По този начин ФИФА иска да защити състезатели, които през лятото може да останат без клуб. Обикновено договорите с играчите се сключват до края на май или юни, но поради пандемията на коронавирус сезонът в редица турнири е отложен за лятото и ще се играе след изтичането на споразуменията.

