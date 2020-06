Германия Сезонът в Германия ще завърши с ултраси по трибуните 11 юни 2020 | 18:36 - Обновена Прочетена 164 0



От 30 юни Германия разхлабва някои от мерките в борбата с коронавируса и ще позволи събирането на до 1000 души на едно място. В тази бройка обаче влизат щабовете на двата клуба, както различните други представители, свързани с организацията на срещата, което ще остави съвсем малка свободна бройка за фенове.

Leverkusen and Bayern are off to Berlin for the #DFBPokal final #Berlin2020 #B04FCB pic.twitter.com/R856lx5ke9 — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) June 10, 2020

"Оптимист съм и имам надеждата, че дори и малко, на стадиона ще има наши фенове. Все пак това решение зависи изцяло от политиците", каза спортният директор на Байер Руди Фьолер.



