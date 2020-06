Джил Скот става играещ треньор на женския отбор на Манчестър Сити

Английската националка Джил Скот подписа нов двегодишен договор с Манчестър Сити и ще стане играещ треньор на тима. 33-годишната футболистка премина в Сити през 2014 година след седем сезона в Евертън.

Скот, която е изиграла 149 мача за националния отбор на Англия, има бронзов медал от световното първенство през 2015 година.Тя ще работи заедно с новоназначения мениджър на Манчестър Сити Гарет Тейлър и с помощник-треньора Алън Махон.

"Треньорската роля е добра възможност. Това означава, че мога да получа по-голям достъп до треньорите. Има каква да науча от Гарет Тейлър и Алън Махон, както и да продължа да играя", добави тя.

Excited to continue the journey Thanks to all those that have supported me without you these opportunities wouldn’t be possible! https://t.co/IgEr7KbXWW