Ник Кирьос също критикува провеждането на US Open

Австралийският тенисист Ник Кирьос се присъедини към критиките относно провеждането на Откритото първенство на САЩ това лято. Кирьос написа в "Туитър", че не разбира как Откритото първенство на САЩ може да се проведе в Ню Йорк между 31 август и 13 септември, въпреки пандемията от коронавирус и последните протести срещу расизма в САЩ.



"АТП се опитва да проведе Откритото първенство на САЩ. Това е доста егоистично с всичко, което се случва в момента. Очевидни са пандемията и бунтовете, но ние заедно трябва да преодолеем тези предизвикателства, преди тенисът да се завърши, според моето мнение", написа Кирьос в Туитър.



The ATP is trying to make the US Open go ahead. Selfish with everything going on at the moment. Obviously Covid, but also with the riots, together we need to overcome these challenges before tennis returns in my opinion. https://t.co/tEHPvr4miB — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) June 11, 2020

Но организаторите на турнира в Ню Йорк изглежда са готови да проведат надпреварата, а в сряда се проведе видеоконференция с повече от 400 играчи и треньори. Окончателното решение за бъдещето на турнира ще бъде взето в понеделник. Участник в нея заяви пред DPA, че американската федерация "наистина иска да има турнир", докато повечето от играчите са критични, а "мненията варират много". Джокович обмисля да пропусне US Open Лидерът в класацията Новак Джокович и защитаващият шампион Рафаел Надал се изказаха критично относно ограниченията за турнира от Големия шлем в Ню Йорк заради пандемията от коронавирус.

