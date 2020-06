Сари: В тази ситуация няма фаворити за Скудетото

“В тази ситуация не можем да си говорим за фаворити за Скудетото. Всички отбори рискуват да загубят точки. Най-важното е да приключим сезона и ако ситуацията със здравето го позволява, трябва да преразгледаме протоколите и да избегнем карантина, за да стигнем до края на шампионата. Определено да играем на празен стадион не е приятно, но силата на тима се крие в това да знае как да се абстрахира от условията на околната среда. Дори ритъмът може да се промени. Липсата на фенове може да промени нещата, въпреки че бавният ритъм е по-скоро впечатление, което получаваш от телевизията заради тишината.

