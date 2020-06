Легендата Луис Скола напусна Олимпия (Милано)

Иконата на аржентинския баскетбол Луис Скола няма да е част от Олимпия (Милано) в бъдеще. Това бе съобщено в официалния сайт на клуба.

"След задълбочени мисли взех решение за следващия сезон. Избрах вече да не играя в Евролигата, нито с Милано, нито с друг отбор. Искам да благодаря на Олимпия, че ми даде тази възможност. Беше забавна година и се чувствах като у дома си. От друга страна, не съм решил дали да се оттегля от баскетбола завинаги или да продължа да играя в друг турнир. Ще взема окончателно решение през следващите няколко седмици", споделя Скола.

