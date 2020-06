Три отбора проявяват сериозен интерес към Янис Адетокумбо

Журналистът от FOX Sports Крис Брусард поднесе нова доза слухове около бъдещето на суперзвездата на Милуоки Янис Адетокумбо. По думите му се разбира, че най-голям интерес от съперниците на "елените" към 25-годишния грък има от Голдън Стейт и Маями Хийт, но също и от Торонто Раптърс.

"Бих поставил Голдън Стейт и Маями пред Торонто. Масай Ужири, президентът на Раптърс, също е африканец като Янис. Връзката я има, а отборът им наистина е международен", заяви Брусард в предаването "First Things First".

"I would put Golden State and Miami ahead of Toronto."@Chris_Broussard on Toronto's interest in Giannis in 2021 free agency being 'no secret' pic.twitter.com/nnBzrFfl8B