Противоречиви критики за "противоречащия" си Джокович

Световната номер 51 при дамите Даниел Колинс натрупа популярност с изявление в социалните мрежи, в което открито критикува Новак Джокович за изказването му, че US Open е невъзможен за провеждане при евентуалните изложени мерки за безопасност. “Джокович сериозно си противоречи с предишния призив към играчите от топ 100 да дарят парите си на тези извън топ 250. Никой не е имал възможност да играе в официален турнир от февруари месец насам, а сега имаме невероятен шанс с US Open. Това е огромна възможност за играчите да започнат отново да печелят пари, а в същото време виждаме как водещият играч в света се оплаква, че ще може да доведе със себе си само един човек. Ние, (повечето тенисисти) които нямаме големи антуражи, се нуждаем да се върнем отново на работа. USTA, WTA, ATP се опитват да осигурят безопасността на играчите. Лесно е да си изкарал 150 милиона в кариерата си и да призоваваш някого да не играе в US Open. Би било добре най-добрият тенисист в света да подкрепя завръщането на тениса, а не да го разваля за играчите и феновете”, написа Колинс. Тя обаче не обясни какво има предвид в началото на изявлението си, където визира противоречието в позициите на Джокович. Не е ясно какво общо имат играчите извън топ 250 с US Open

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт"

