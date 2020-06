Бейзбол Детройт направи исторически избор под №1 в драфта на МЛБ 11 юни 2020 | 12:36 Прочетена 80 0



Торкълсън е първият първи бейзмен, взет под №1 от висше учебно заведение. Досега само двама играчи на този пост са посочвани на първо място, но като гимназисти – Рон Бломбърг (1967, Ню Йорк Янкис) и Адриан Гонсалес (2000, Флорида Марлинс). Освен това Торкълсън е изобщо първият удрящ отдясно първи бейзмен, оглавил бейзболния драфт.



Парадоксалното е, че веднага щом съобщиха своя избор, от Детройт обявиха, че ще променят позицията на слъгъра в защита и ще го развиват като трети бейзмен. Самият талант коментира, че е готов да играе навсякъде по полето.



"Това не ме шокира по никакъв начин – заяви избор №1 в драфта за 2020 г. – Гордея се, че съм бейзболист, а бейзболистът не е закован на една позиция. Като дете всеки играе навсякъде и аз не правя изключение. За мен е важно да печелим и да си върша работата. Ако тя е да играя на трета база, значи това ще бъде. Ще дам всичко най-добро от себе си."



Тази пролет Торкълсън батира средно.340 с 6 хоумръна, 11 RBI и 31 бази за боли в 17 мача за Аризона Стейт Сън Девълс от прекъснатия заради COVID-19 сезон в колежанската лига (NCAA). Общо с униформата на "слънчевите дяволи" третокурсникът има 53 хоумръна – само с три по-малко от абсолютния рекорд на университета.



Право на втори избор в тазгодишния драфт имаше Балтимор Ориолс, който взе аутфилдера Хестън Кйерстад от Университета на Арканзас. Под №3 пък Маями Марлинс посочи питчера десничар Макс Майър от Университета на Минесота.





I КРЪГ НА ДРАФТА В МЛБ 2020



1. Спенсър Торкълсън (1В/3В, Аризона Стейт) – Детройт Тайгърс

2. Хестън Кйерстад (OF, Арканзас) – Балтимор Ориолс

3. Макс Майър (RHP, Минесота) – Маями Марлинс

4. Ейса Лейси (LHP, Тексас A&M) – Канзас Сити Роялс

5. Остин Мартин (SS, Вандербилт) – Торонто Блу Джейс

6. Емерсън Ханкок (RHР, Джорджия) – Сиатъл Маринърс

7. Ник Гонсалес (SS, Ню Мексико Стейт) – Питсбърг Пайрътс

8. Робърт Хасел (OF, гимназия Индипендънс) – Сан Диего Падрес

9. Зак Вийн (OF, гимназия Спрус Крийк) – Колорадо Рокис

10. Рийд Детмърс (LHP, Луисвил) – Лос Анджелис Ейнджълс

11. Гарет Крочет (LHP, Тенеси) – Чикаго Уайт Сокс

12. Остин Хендрик (OF, гимназия Уест Алигени) – Синсинати Редс

13. Патрик Бейли (С, Северна Каролина) – Сан Франциско Джайънтс

14. Джъстин Фоскю (2В, Мисисипи Стейт) – Тексас Рейнджърс

15. Мик Ейбъл (RHP, Йезуитска гимназия) – Филаделфия Филис

16. Ед Хауърд (SS, гимназия Маунт Кармъл) – Чикаго Къбс

17. Ник Йорк (2В, гимназия Мити) – Бостън Ред Сокс

18. Брайс Джарвис (RHP, Дюк) – Аризона Дайъмъндбекс

19. Пийт Кроу-Армстронг (OF, гимназия Харвард-Уестлейк) – Ню Йорк Метс

20. Гарет Мичъл (OF, UCLA) – Милуоки Бруърс

21. Джордан Уокър (3В, гимназия Декатър) – Сейнт Луис Кардиналс

22. Кейд Кавали (RHP, Оклахома) – Вашингтон Нешънълс

23. Карсън Тъкър (SS, гимназия Маунтин Пойнт) – Кливланд Индиънс

24. Ник Битско (RHP, гимназия Сентрал Бъкс) – Тампа Бей Рейс

25. Джаред Шустър (LHP, Уейк Форест) – Атланта Брейвс

26. Тайлър Содерстром (С, гимназия Търлок) – Оукланд Атлетикс

27. Аарън Сабато (1В, Северна Каролина) – Минесота Туинс

28. Остин Уелс (С, Аризона) – Ню Йорк Янкис

29. Боби Милър (RHP, Луисвил) – Лос Анджелис Доджърс





