Тръмп: Бих защитавал световната си титла и на паркинг

Световният шампион и лидер в световната ранглиста по снукър Джъд Тръмп няма да има никакви проблеми с евентуалната липса на фенове в “Крусибъл” през юли-август, когато ще се проведе Световното. Шефилдският театър ще отвори врати за играчите на 31 юли, а най-чаканият турнир ще свърши на 16 август.

"I'd happily defend my world title in a car park. As long as it’s on, it doesn’t really matter where it is."@judd147t admits he wouldn't mind defending his World Snooker Championship without fans in attendance