Раян Дей пребори Тръмп, Гилбърт и Хоукинс за място на финала

Раян Дей се пребори за място на финалите на снукър турнира Championship League след вълнуваща развръзка на група В, в която бяха още Джъд Тръмп, Дейвид Гилбърт и Бари Хоукинс.

64 started.

4 remain.



Who do you think will be going home with the £20,000 top prize, AND the spot in November's @ChampOfChamps?



Find out from 2.50pm tomorrow live on @ITV4