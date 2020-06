Маските вече няма да са нужни на резервните футболисти в Бундеслигата

Резервните футболисти вече няма нужда да носят предпазни маски по време на мачовете от Бундеслигата, съобщиха германските футболни власти, които облекчиха мерките за борба срещу разпространението на коронавируса.



Германската футболна федерация и германската футболна лига обявиха, че служебните лица и щабовете на отборите, с изключение на медицинските лица и четвъртия съдия, вече няма да носят маски на лицата си, стига да поддържат дистанция.



