Шампионската лига ще се доиграе за 20 дни

Оставащите реванши от 1/8-финалите ще се състоят между 3 и 10 август. След това 1/4-финалите, които ще започнат на 12 август, и полуфиналите, които ще са на 15 и 16 август, ще се играят само в един мач без реванши. Финалът е предвиден за 23 август от 22 часа българско време. Очаква се всички срещи да се изиграят в Лисабон, като резервен вариант е Франкфурт. Двубоят за трофея в Лига Европа пък ще е на 21 август също от 22 часа наше време.

