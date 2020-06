Сари: Късметлии сме да преследваме три цели по различно време

Наставникът на Ювентус Маурицио Сари изрази задоволството си, че тимът няма да се бори на три фронта по едно и също време. В следващите дни ще се изиграят полуфинала и финала за Купата на Италия, след което ще се поднови Серия “А”. Шампионската лига, където “Старата госпожа” е на 1/8-финал срещу Лион , най-вероятно ще бъде довършена през август, когато сезонът в Калчото би трябвало да е приключил.

“Мисля, че сме късметлии да играем за три цели отделно една от друга. Ще можем да фокусираме мотивацията ни само върху една цел в даден момент. Това може да е предимство за нас. Всички наши мачове срещу Милан през този сезон бяха трудни. Те са отбор, който ни затруднява, и резултатът от първия мач (1:1 като гост - б.р.) не ни гарантира нищо. Наказанията в техния отбор ме карат да мисля, че отново ще играят с конкурентоспособна единайсеторка като в първата среща. Изходът на сблъсъка остава отворен”, коментира Сари пред “Скай Спорт Италия”.

An open game vs Milan. The result of the first leg does not guarantee us anything. We are lucky enough to play for 3 titles, which can allow us to focus on one goal at a time. It can be important and beneficial.



[Sarri - via: @romeoagresti]