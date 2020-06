Еди Хърн: Джошуа и Фюри се разбраха за два двубоя помежду си

Промоутърът на Антъни Джошуа - Еди Хърн - обяви пред Sky Sports, че шампионът на IBF, WBO и WBA е постигнал договореност с Тайсън Фюри (шампион на WBC) за две битки помежду им.

“Прогресът в организацията на този сблъсък е страхотен, но все още има много неизвестни. Трябват ни дати и места. Също така Дилиън Уайт е задължителен претендент за титлата на Фюри, така че той има предимство. Джошуа и Фюри са се разбрали за финансовите параметри.

Преговорите вървят отлично, има принципна договорка между двамата боксьори за два мача. Финансовата част беше най-трудната, така че съм много доволен.

BREAKING: Anthony Joshua has reached an agreement with Tyson Fury on a two-fight deal, says promoter Eddie Hearn.