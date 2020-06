Световен футбол МЛС се подновява на 8 юли 10 юни 2020 | 17:16 Прочетена 99 0



Мейджър Сокър Лигата (МЛС) на САЩ се подновява с турнир на 8 юли, съобщиха от организацията. 26-е отбора в Лигата ще бъдат разделени в шест групи за турнира, който ще се играе без фенове и ще продължи до 11 август в Орландо (Флорида).



It’s good to be back.



It's good to be back.

Our 2020 season kicks off again with all 26 clubs in the #MLSisBack Tournament, starting July 8 from @ESPNWWOS at @WaltDisneyWorld. — Major League Soccer (@MLS) June 10, 2020 16-е отбора ще преминат във фазата на елиминациите, а победителят ще спечели място в Шампионската лига на КОНКАКАФ за следващия сезон. Тимовете ще могат да започнат тренировки на 24 юни.



Играчите и всички служители на отборите ще бъдат тествани редовни за COVID-19 в съответствие с всички изисквания. Tournament winner earns a 2021 @TheChampions berth



Group-stage games count towards regular season points



Extensive medical protocols in place



Tournament winner earns a 2021 @TheChampions berth

Group-stage games count towards regular season points

Extensive medical protocols in place

Details on the #MLSisBack Tournament pic.twitter.com/iG9xYEMn8g — Major League Soccer (@MLS) June 10, 2020 Мейджър Сокър Лигата беше прекратена на 12 март след втория кръг заради глобалната пандемия.



