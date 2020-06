Англия Челси планира да продаде Рос Баркли 10 юни 2020 | 16:50 Прочетена 160 0



Клубът се интересува от защитника на Лестър Бен Чилуел, полузащитника на Байер (Леверкузен) Кай Хаверц и нападателя на РБ Лайпциг Тимо Вернер. Съобщава се, че Челси иска да продаде Баркли за 15 милиона лири. Нюкасъл е фаворит за подписа на играча. Баркли записа 20 мача за Челси през сезон 2019/20, а на сметката на 26-годишния англичанин има 3 гола и 4 асистенции. Former Everton player, Ross Barkley could soon be leaving Chelsea as they are considering offloading him during the summer transfer window



