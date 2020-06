Киелини: Ибра влезе в сърцето ми, той изкарваше най-доброто в мен

“При Конте започнахме от нищото, стартирахме от много ниска база и изградихме основите на къщата. Антонио е човек, който, както написах в автобиографията ми, установява различна връзка. Той ти дава много и изисква много. Понякога това те дразни, но ти си с него до смъртта. Според мен той създаде компактността, която беше съществена за Юве. Макс е естет. Той е много умен и за пет години израсна изключително. Знае как да понижи или повиши тона. Той има чувствителност, която не съм виждал в много хора, и не говоря само за треньори. С годините това ме завладя и очарова.

Max is an esthete. He is much brighter, in those five years he has grown exponentially, he knows how to lower and raise tones. He has a sensitivity that few have and that I haven't found in many people, and I'm not just talking about coaches.



[Chiellini] pic.twitter.com/pPjH3BLqhR