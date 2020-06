Пау Гасол сподели къде иска да приключи кариерата си

Легендата на европейския баскетбол Пау Гасол не иска да приключва кариерата си все още. 39-годишното тежко крило желае да изиграе още един сезон от бляскавата си кариера, а мечтаният му завършек включва тимовете на Лос Анджелис Лейкърс и Барселона.

"Намерението ми е да играя още един сезон в Европа или НБА, ако стъпалото ми е наред. Да изиграя последния си сезон с ЛА Лейкърс или Барселона е много привлекателно, но трябва да се видят реалните възможности и коя ситуация би била най-добрата за обстоятелствата в момента", обясни Гасол пред Sport.

