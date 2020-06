Англия В Арсенал таят надежда, че Обамеянг ще остане в отбора 10 юни 2020 | 15:09 - Обновена Прочетена 143 0



Въпреки това обаче ръководството на Арсенал остава оптимистично настроено, че футболистът ще остане на “ Емиратс ” и не биха го изтървали за без пари, когато контрактът му изтече. Според The Daily Telegraph от отбора имат добри отношения с бащата на Обамеянг - Пиер-Франсоа, което дава надежда на клуба, че футболистът ще остане при “топчиите”. Името на габонския национал, който спечели “Златната обувка” през изминалия сезон във Висшата лига, се свързва с трансфер в Реал Мадрид Барселона през последните месеци. Arsenal hope strong relationship with Aubameyang’s dad will help keep striker amid Man Utd and Barcelona transfer links https://t.co/JAcOhtgblp — The Sun Football (@TheSunFootball) June 10, 2020 Това означава, че от Арсенал трябва да решат дали да продадат играча си през този трансферен прозорец, или да рискуват да го изпуснат за без пари догодина. След кризата от пандемията с COVID-19 финансовото състояние на “артилеристите”, както и на всеки друг клуб, бе засегнато и техен приоритет е да задържат Обамеянг, вместо да търсят негов заместник.

Нападателят пристигна в клуба през 2018-а, като от тогава насам той има на сметката си 61 гола в 97 мача и се превърна в основен играч за Арсенал. Към момента “топчиите” се намират на 9-та позиция на 8 точки зад четвъртия Челси

ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ Арсенал се надяват, че добрите отношения на клуба с агента на Пиер-Емерик Обамеянг , който е и негов баща, ще помогнат в убеждаването на играча да подпише нов договор с отбора. 30-годишният нападател има 20 гола за лондончани през този сезон и договорът му изтича през лятото на следващата година.

