Цървена звезда представи новия треньор

Саша Обрадович официално бе представен като новия старши треньор на баскетболния Цървена Звезда. Договорът на бившия наставник на Дий Бост в Монако е за 2+1 години.

"Смятам себе си за част от този клуб, част от историята на Цървена звезда. Вярвам, че през всичките тези години на треньор, играч и личност, аз заслужавах да стана старши треньор на Цървена звезда. Наясно съм с очакванията, но не се страхувам. Психически и физически съм готов да изпълня поставените цели", сподели наставникът на представянето си.

There is no place like home! @sasaobradovic69 is new coach of BC Crvena zvezda mts. He signed contract for 2 + 1 years. Welcome home, coach! #kkcz #TogetherWeStand #WeAreTheTeam @EuroLeague @ABA_League pic.twitter.com/kkc0iIdHMS