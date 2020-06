Нито един снукър играч не е заразен с COVID-19

Нито един снукър играч или член на организаторите на турнира Championship League не е заразен с новия коронавирус. В социалните мрежи излезе съобщение, че са направени 116 теста и всичките са били негативни.

