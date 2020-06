Лейкърс се интересуват от звездата на Вашингтон

Гардът на Вашингтон Брадли Бийл предизвиква все по-голям интерес у клубовете в НБА. Преди няколко седмици се появиха информации, че Бруклин Нетс е един от кандидатите за втория най-добър реализатор в НБА. Сега Шамс Чарания информира, че Лос Анджелис Лейкърс и Ню Орлиънс също са си правили планове да привлекат звездата на Уизардс.

"В края на краищата всичко зависи от Брадли Бийл. Той ще получи "супермаксимален" договор и ще трябва да вземе решение дали Вашингтон е подходящото място за бъдещето му. Има няколко отбора, а може и просто да кажем, че всички отбори, се интересуват от него. Миналата година дочух, че Ню Орлиънс са го набелязали. Лейкърс също имаха интерес към Бийл. Така че, ако искате да печелите мачове, нормално е да сте заинтересовани към Брадли Бийл", каза Чарания в подкаста "Load Management".

