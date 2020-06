ММА Дейна Уайт в разгорещен спор за хонорарите на UFC бойците 10 юни 2020 | 12:56 Прочетена 271 0



копирано

Президентът на UFC Дейна Уайт участва в много разгорещен дебат по ESPN относно хонорарите на бойците.



Dana White did NOT like @Foxworth24's questioning around sports labour on @FirstTake



(Part 1)pic.twitter.com/Y5zsS8mf4i — Andy Stevenson (@andyste123) June 9, 2020 По време на предаването на ESPN First Take, на Дейна Уайт изобщо не му се понравиха темите за справедливостта на договорите в UFC и профсъоюз на бойците.

По време на предаването на ESPN First Take, на Дейна Уайт изобщо не му се понравиха темите за справедливостта на договорите в UFC и профсъоюз на бойците.



White is fired up!



(Part 2)pic.twitter.com/UWz8YV3rXv — Andy Stevenson (@andyste123) June 9, 2020 Събеседникът му от другата страна, бившият състезател от NFL Доминик Фоксуорт, пък го контрира: Тази тема е доста наболяла в последните години. Много от звездите на UFC смятат, че взимат прекалено малко и реално са далеч от заплатите на големите имена в бокса. Уайт през годините е споделял, че бойците му взимат много повече пари от обявените. Наскоро обаче шампионът Джон Джоунс и Хорхе Масвидал надигнаха нова вълна от недоволство."Някой според вас има ли чувството, че изкарва достатъчно пари," запита на свой ред Уайт. "Никой не мисли така. Ако говорим за договори, които са стари и подписани преди три години - добре, може да седнем и да ги преговорим. Но тук става въпрос за договори подписани преди по-малко от година. Преди месеци.""Това че те са подписали договорите не означава, че са имали преимуществото в преговорите. Фактът че са ги подписали не означава, че тези договори са справедливи."



mma.bg Дейна Уайт

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 271

1