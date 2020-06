Тенис Федерер и Шарапова зарадваха децата от академията на Рафа Надал (видео) 10 юни 2020 | 09:47 - Обновена Прочетена 351 0



"Здравейте на всички в академията на Рафа Надал. Поздравления за всички, които завършват днес, желая ви всичко най-хубаво в бъдеще! На тези от вас, които ще тръгнат по пътя на професионалния тенис - знаете какво се иска - много упоритост и здрава работа, но никога не забравяйте забавлението, защото мисля, че това е най-важното. Вижте мен и Рафа - ние никога не загубихме страстта към това, което правим всеки ден. Ще има дъждовни дни, тежки дни, но винаги има светлина в тунела, слънцето винаги ще се завръща, така че просто работете здраво.



А на тези, които не са успели да сбъднат тенис мечтите си, искам да кажа, че съм сигурен, че академията ги е научила на много неща. Надявам се да се учите от Рафа, той е голям шампион в толкова много отношения и е много скромен. И винаги помнете - бъдете мили към другите. Силни сте толкова, колкото е силен вашият екип.



View this post on Instagram A post shared by Rafa Nadal Academy by Movistar (@rafanadalacademy) on Jun 9, 2020 at 12:01pm PDT



Надявам се да имате успешна кариера в това, с което се занимавате и дано един ден да погледнете на прекараните в академията дни като на някои от най-хубавите дни във вашия живот. Пожелавам ви всичко най-хубаво. Поздрави и за теб, Рафа, за цялото ти семейство, желая всичко най-добро на твоята академия, а сега е време за празнуване и се надявам, че си прекарвате добре. Пазете се!", каза Федерер в специално видео послание, публикувано в YouTube канала на тенис академията на Надал.



"Здравейте, аз съм Мария и искам да ви поздравя за това, че завършихте академията на Рафа Надал този сезон. Мога да си представя колко трудни са били за вас тези последни седмици. Да бъдете далеч от семействата и приятелите си, да завършите в тази обстановка сигурно е било доста по-различно от това, което сте си представяли. Затова ви аплодирам за вашата мотивация, за вашия усилен труд и ви насърчавам да проддължите в същия дух и да се стараете с всички сили да бъдете най-добрите във въшия спорт.







БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 351

