Лалана удължи договора си с Ливърпул, ще получи шампионски медал

“Случи се точно това, което трябваше да се случи. Радвам се изключително много, че той ще бъде с нас, за да може да завършим работата, която ни очаква до края на сезона, и ще може да получи сбогуването, което заслужава. За мен е невъзможно да намеря думите на английски, с които да покажа колко важно е влиянието на Адам Лалана по време на моя период в клуба”, заяви пред клубния сайт мениджърът Юрген Клоп.



Лалана от своя страна споделя: “Радвам се, че ще имам възможността да завърша сезона - това означава наистина много за мен и семейството ми”. “Разбира се, едно от най-позитивните неща при подписването на този договор в личен план е това, че ще мога да се сбогувам по правилния начин с хора, които означават толкова много за мен. Искам да помогна по възможно най-добрия начин на отбора не само в предстоящите мачове, но и за нещата, които клубът обмисля да прави и през следващия сезон”, допълва още той.



Английският национал пристигна в Ливърпул през 2014-а, когато начело на отбора бе още Полузащитникът Адам Лалана преподписа нов краткосрочен договор с Ливърпул до края на настоящия сезон, съобщиха официално в сайта на клуба. По този начин играчът ще може да участва в празненствата при коронясването на отбора за шампион на Англия. Сегашният контракт на футболиста бе до края на месеца, като се очаква той да премине в Лестър след края на кампанията, въпреки засиления интерес от страна на Тотнъм Бърнли . Англичанинът играе за мърсисайдци от 6 години насам и се смята като една от водещите фигури в съблекалнята на Юрген Клоп . Германският специалист е заявил, че иска да разчита на футболиста си за предстоящите 9 мача до края на сезона и поради тази причина се е стигнало до въпросното споразумение. Лалана има записани 22 мача, 15 от които във Висшата лига, и спокойно ще може да получи медал, ако мърсисайдци станат шампиони за пръв път от 1990 година насам. Брендън Роджърс . Освен Лалана други почти сигурни напускащи са крайният бранител Натаниел Клайн Джердан Шакири . Защитникът не е записал мач през този сезон след сериозна контузия в коляното и ще си тръгне от Ливърпул на 30 юни, след изтичането на договора му. Швейцарският нападател от своя страна се очаква да премине в Нюкасъл , които са готови да платят солидна сума за привличането му. Adam Lallana has agreed a short-term extension that will enable him to complete the remainder of the 2019-20 season with the club — Liverpool FC (at ) (@LFC) June 9, 2020 ГЕОРГИ ЧЕРНЕВ

